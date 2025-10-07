Olivia, filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa, comemorou seus 15 anos com uma festa digna de conto de fadas. A celebração, que aconteceu no fim de semana, reuniu amigos, familiares e convidados em um evento sofisticado, com direito a decoração caprichada, show com DJ, bolo de seis andares e dois looks deslumbrantes usados pela aniversariante.
As fotos da noite especial foram compartilhadas pelos pais nas redes sociais e logo repercutiram entre famosos e seguidores. A decoração chamou atenção pelo projeto floral imponente, com esculturas gigantes de flores, iluminação cênica e palco para apresentações, tudo planejado nos mínimos detalhes para marcar o início de uma nova fase na vida da jovem.
Para a noite inesquecível, Olivia apostou em dois vestidos. O primeiro, preto com brilho e saia volumosa, trazia uma estética mais clássica; o segundo, em tom prateado com fenda na perna, destacava sua silhueta e conferia um toque moderno à produção.
Completando o visual, a debutante escolheu tênis branco com detalhes prateados, uma escolha que equilibrou conforto e estilo.
Outro ponto alto da festa foi o bolo cenográfico de seis andares, decorado em tons de cinza e com flores que seguiam a paleta da decoração. “Foi lindo!!! Momentos inesquecíveis do XV da nossa Oli!!! Tudo do jeitinho dela e como sempre sonhamos… já sabem que vamos ter detalhes por aqui a semana toda, né?”, escreveram Flávia e Otaviano na legenda da publicação.
A comemoração, que seguiu o formato tradicional de festas de debutante, com coreografia e entrada especial, foi elogiada por muitos famosos nas redes. “Que lindo amiga!!! Chorei!!! Tudo de melhor pra ela e pra essa família linda que tanto se muda kkkkkk”, brincou Heloisa Périssé. “Toda felicidade do mundo! Família linda”, escreveu Mari Bridi. “Viva!”, celebrou Eriberto Leão. “Foi tudo tão lindo e cheio de amor, do jeitinho que vocês são, essa família que eu amo”, disse Deborah Evelyn.
Entre os internautas, o clima também era de encantamento. “Os vestidos! Os tênis. Linda demais”, elogiou uma seguidora. “Fazia tempo que eu não via uma festa tradicional de 15 anos com as debutantes dançando, tudo tão lindo e cheio de emoção! Achei maravilhoso. Que tenha sempre muita luz no caminho dela e que Deus abençoe grandemente essa nova fase da vida”, comentou outra. “Os looks da Oli, diva fashionista”, destacou uma terceira.
Além das imagens, Flávia publicou uma declaração emocionante para a filha, relembrando momentos marcantes da infância e refletindo sobre o tempo que passou.
“Era terça-feira sem graça, mas você surgiu pra alegrar tudo. Riso. Risada. Gargalhada. Sempre foi bom e gostoso te ouvir. Menina bailarina, inteligente e diplomata. Libriana gente boa. Gente que se preocupa com os outros e com as amigas, que ama o nascer do sol e a lua brilhante. Nutella, marcarão, carne alta, mate, água de coco, água com gás, água… Moça sereia virando mulher. 15 anos voaram e ninguém me avisou que passaria tão rápido. Nem sua irmã Jujuba. E agora? Agora é festa, alegria e agradecimento. Que filha incrível que eu ganhei. Flavinha sortuda rodeada de mulheres incríveis. Sim, porque agora você já tá virando mulher. Te amo infinito”, declarou-se a atriz.