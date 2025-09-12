Filho dá detalhes sobre a recuperação de Faustão em casa

João Silva relata que Faustão se recupera em casa com fisioterapia e treinamento físico após receber alta de internação que durou três meses.
O apresentador João Silva forneceu atualizações sobre o estado de saúde de seu pai, Fausto Silva, que se recupera em casa após receber alta hospitalar no final de agosto de 2025. Em entrevista concedida no sábado (6), durante o festival The Town em São Paulo, o filho do comunicador compartilhou detalhes sobre o processo de reabilitação após os transplantes de fígado e rim realizados em agosto.
“É dia após dia”, resumiu João Silva sobre a recuperação do pai. “Ele está bem. A recuperação é dia após dia, mas está indo bem. Acho que, em dois meses, já veremos uma bela melhora”, afirmou à CNN Brasil. Sobre o prognóstico, explicou: “É de recuperação, com cautela, muito treinamento físico e fisioterapia. Ele está consciente, comunicativo, do jeito dele mesmo. Meu pai é muito forte, não tem jeito.”
O apresentador do SBT relatou que a equipe médica mantém perspectivas positivas para a recuperação de Faustão, embora recomende cautela. O tratamento atual inclui sessões regulares de fisioterapia e treinamento físico, com o comunicador mantendo-se consciente e comunicativo durante todo o processo.
Faustão permaneceu internado por três meses, desde 21 de maio, quando foi hospitalizado devido a uma infecção bacteriana que evoluiu para sepse. Durante esse período, o apresentador passou por dois transplantes – o de fígado em 6 de agosto e o de rim no dia seguinte. Os órgãos foram provenientes do mesmo doador compatível.
Em conversa anterior com o Portal Leo Dias, João Silva já havia comentado sobre a alta do pai: “A recuperação vai muito melhor, ele está em um ambiente de conforto [em casa], muda tudo. Mas os cuidados agora são para o resto da vida”. Sobre o momento em que recebeu a notícia, disse: “Eu acordei, fui para uma reunião direto e, no meio da reunião, quando pego o celular, recebo a mensagem no grupo da família. Foi muito especial. Nunca mais quero vê-lo no hospital.”
O filho de Faustão expressou sua alegria com o retorno do pai ao ambiente familiar: “Ter ele em casa é uma alegria danada, é felicidade, não tem muito o que explicar em palavras porque é algo que você espera por muito tempo e, de fato, concretiza. Você até demora para digerir tudo isso de uma forma positiva. A gente ficou lá trocando ideia e tudo, foi maravilhoso”.
João Silva também refletiu sobre as lições aprendidas com a situação de saúde do pai: “Inclusive, foi uma lição para mim, para os meus irmãos, o quanto a gente tem que cuidar da saúde. Mais do que nunca, ele que passou por tudo isso, tem que estar de olho sempre”.