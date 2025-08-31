A Globo divulgou o filme que será exibido na última Temperatura Máxima do mês de agosto. O filme “Samaritano” vai ao ar neste domingo (31/8) após o Esporte Espetacular, às 12h35. Estrelado por Sylvester Stallone, Sam Cleary, de 13 anos, suspeita que seu misterioso vizinho, o Sr. Smith, seja na verdade um herói lendário que foi dado como morto décadas antes. Para salvar a cidade de uma nova onda de crime, ele tenta convencê-lo a sair da reclusão.
Mais informações sobre o Temperatura Máxima deste domingo (31/8):
Ficha técnica
Título Original: Samaritan
Elenco: Sylvester Stallone, Moises Arias, Pilou Asbæk, Nestor Chiesse, Dascha Polanco, Javon Walton
Direção: Julius Avery
Dubladores: Luiz Feier Motta, Victor Hugo Fernandes, Carol Crespo, Yan Gesteira
Nacionalidade: norte-americana
A Temperatura Máxima é um programa de televisão brasileiro, sendo uma das sessões de filmes da TV Globo, exibida desde 3 de janeiro de 1989. É exibida nas tardes de domingo e destina-se a um público variado.