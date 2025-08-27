Os amantes da telona têm um encontro marcado com o melhor do cinema a preço camarada! A partir desta quinta-feira (28), Curitiba recebe mais uma edição da Semana do Cinema, aquele evento que já virou tradição e faz qualquer um abandonar o streaming em casa.
Apenas ‘dezão’
Aliás, se você é do tipo que sempre reclama que cinema está caro, agora não tem desculpa! Por apenas R$ 10 é possível garantir o ingresso para qualquer sessão convencional, em todos os horários e dias da semana.
A Cineflix do Shopping Curitiba é uma das participantes desta verdadeira festa cinematográfica que vai até 3 de setembro.
A promoção é válida para todas as sessões convencionais, exceto pré-estreias.
A capital paranaense tem diversas redes confirmadas: IMAX, UCI, Cinépolis, Cinemark, Cinesystem, Cineplex, Uniplex e Cineplus.
Semana do Cinema
A Semana do Cinema já é um sucesso nacional e não é para menos. Em suas seis primeiras edições, a promoção já levou mais de 20 milhões de brasileiros às salas de cinema. Um verdadeiro fenômeno que aproxima as pessoas da magia da telona!
Então, já sabe: de 28 de agosto a 3 de setembro, deixe o sofá de lado, chame os amigos e aproveite essa oportunidade de assistir àquele filme que você tanto queria por um preço que cabe no bolso. A programação completa está disponível no site das redes e os ingressos podem ser comprados online ou diretamente na bilheteria do cinema.
Serviço
Semana do Cinema
Quando: De 28 de agosto a 3 de setembro
Shoppings participantes: Curitiba, Mueller, Jockey Plaza, Colombo Park Shopping, Estação, Palladium, Ventura, Boulevard, Jardim das Américas,
