Arrascaeta já havia manifestado publicamente algumas vezes o desejo de permanecer no clube. Adaptado ao Rio de Janeiro, local que escolheu para o nascimento de seu filho, o planejamento do uruguaio é se aposentar no Rubro-Negro, tendo este como o último contrato de sua carreira. Nas redes sociais, o jogador publicou uma declaração e usou corações com as cores do Flamengo.
Flamengo chega a acordo e encaminha renovação de Arrascaeta
