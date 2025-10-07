GERADO EM: 06/10/2025 – 23:44
Flamengo multa Wallace Yan por indisciplina após expulsão
O Flamengo decidiu multar o atacante Wallace Yan por indisciplina após sua expulsão no jogo contra o Bahia. A diretoria aplicará uma multa percentual do salário do jogador, conforme o regulamento interno do clube que prevê punições para tais ocasiões. Apesar das ponderações do técnico Filipe Luís sobre o “erro grave”, a decisão foi mantida. A expulsão ocorreu devido a dois cartões amarelos, um por reclamação e outro por agressão.