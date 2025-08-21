O Flamengo está nas quartas de final da Copa Libertadores. E a classificação veio com outra grande atuação diante do Internacional, desta vez uma vitória por 2 a 0 em pleno estádio do Beira Rio, em Porto Alegre. Com este resultado, o Rubro-Negro fechou o confronto brasileiro pelas oitavas da competição continental com um placar agregado de 3 a 0.
Domínio Rubro-Negro
Mesmo diante de um Colorado que contou com grande apoio de sua torcida, o Flamengo foi superior desde os primeiros minutos do confronto. Para isto, a equipe comandada por Filipe Luís optou por tentar manter a posse de bola. Em alguns momentos a equipe da Gávea recuava as linhas para tentar atrair o Inter e abrir espaços para realizar lançamentos para um trio de ataque muito rápido formado por Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique.
E aos 42 minutos da etapa final o centroavante Pedro sacramentou a classificação, quando aproveitou bola cruzada na área para apenas desviar para o fundo do gol defendido pelo goleiro uruguaio Rochet.
Fonte: Agência Brasil