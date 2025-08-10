O cantor Diogo Nogueira perdeu a paciência durante seu show em Montes Claros (MG) neste sábado (9). Torcedor do Flamengo, ele interrompeu o samba para reagir a provocações de torcedores do Atlético-MG, que eliminou o clube rubro-negro da Copa do Brasil. Diogo Nogueira é namorado de Paola Oliveira
Usando xingamentos, ele afirmou que havia duas pessoas fazendo gestos da União Dedo Pro Alto, aliança entre torcidas organizadas de times como Atlético-MG, Palmeiras, Vasco e Botafogo.
“Eu acho o seguinte, eu vim aqui para fazer a alegria das pessoas, e se você está de palhaçada, vai para fora”, disse, intercalando palavras de baixo calão. “Aqui não tem Flamengo, não tem Galo”.
O time rubro-negro foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético-MG nos pênaltis na última quarta-feira (6), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). É a primeira vez que o clube não chega às quartas de final desde 2016.
