Na madrugada desta quinta-feira, um incêndio atingiu uma igreja localizada na região central de Cascavel. A ocorrência foi rapidamente atendida por equipes do Corpo de Bombeiros, graças à proximidade do local com um dos quartéis da corporação.
Em entrevista concedida à equipe da CGN, o tenente Koerich, do Corpo de Bombeiros, relatou detalhes sobre o combate às chamas e a situação do espaço afetado. Segundo o oficial, a resposta rápida foi fundamental para evitar que o fogo se alastrasse por toda a igreja. “Foi um incêndio a uma igreja bem próxima a um dos quartéis de Cascavel, o que possibilitou uma resposta bem rápida e a chegada ao local de forma ágil para ser feito esse controle enquanto o incêndio não havia sido apagado”, afirmou.
O fogo concentrou-se no púlpito, uma das extremidades da igreja, onde estavam equipamentos elétricos e outros materiais. De acordo com o tenente, a destruição nessa área foi quase total. “O material que estava naquela extremidade do púlpito a gente percebeu que foi quase que na totalidade destruído”, destacou.
Após o controle das chamas, foi realizado o trabalho de rescaldo para eliminar qualquer possibilidade de reignição. Agora, a administração da igreja aguarda a realização de perícia para identificar as causas do incêndio. “A administração vai realizar uma perícia para tentar averiguar quais foram os motivos do início do incêndio e estamos aguardando mais um pouco no local para ver se há um retorno de algum ponto, mas a princípio tudo controlado já”, concluiu o tenente.
Até o momento, não há informações sobre feridos, e a extensão total dos danos ainda será avaliada pelas autoridades competentes.