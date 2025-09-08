A Prefeitura de Cascavel, em parceria com o Governo do Estado do Paraná, realizou, ontem (02), a cerimônia de formatura do curso de Instalações Elétricas Industriais, ofertado pelo Projeto Qualifica Paraná 2025. A solenidade aconteceu no auditório do Paço Municipal e reuniu familiares e autoridades municipais e estaduais para celebrar a conquista de 28 formandos.
O Qualifica Paraná é uma iniciativa do Governo Estadual, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, que leva cursos presenciais gratuitos à população. As formações são realizadas em unidades móveis, que percorrem diversas regiões do estado com aulas práticas e acessíveis. Além da qualificação técnica, os alunos recebem uma bolsa-auxílio que garante melhores condições de acesso, permanência e conclusão dos cursos.
Somente em 2025, o programa vai contemplar 311 municípios paranaenses, ofertando vagas em diferentes áreas profissionais. O objetivo é ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e gerar melhores condições de vida para os participantes e suas famílias.
Em Cascavel, o curso foi viabilizado em parceria com o Senai/PR e com a Secretaria Especializada em Cidadania, Proteção à Mulher e Políticas sobre Drogas (SESD). Para o secretário da pasta, Marcelo José da Silva, a iniciativa é um investimento direto na valorização das pessoas: “Programas como o Qualifica Paraná mostram o quanto investir em capacitação é investir em dignidade. Esses alunos saem daqui não apenas com um certificado, mas com novas possibilidades de futuro e nós temos orgulho de ser parceiro nessa transformação”.