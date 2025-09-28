Foto mostra Everton Ribeiro, do Bahia, ‘avisando’ o que Philippe Coutinho iria fazer no gol de empate do Vasco
Quinta-feira, 25/09/2025 – 20:10
Eugênio Leal @eugenioleal
Quase sempre que um jogador aponta para um adversário pedindo que algum companheiro o marque, algo dá errado. Nessa imagem Everton Ribeiro alerta Gilberto sobre o movimento de Coutinho, mas todos os defensores do Bahia já tinham a quem marcar. Coutinho fez o gol.
Fonte: X do jornalista Eugênio Leal/ESPN