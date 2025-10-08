Uma frente fria que se aproxima do Rio de Janeiro vai causar uma virada no tempo a partir desta terça-feira. Haverá queda na temperatura e registros de chuva. Os ventos ganham força deste o início da manhã em áreas do litoral. Na capital, no Forte de Copacabana, Zona Sul, houve registro de 52,2 km/h, entre 6h e 7h, e de 50,7 km/h, entre 5h e 6h. Também no início desta manhã, teve registro de 40,7 km/h na Vila Militar, na Zona Oeste. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Um grupo de pessoas que praticava stand up paddle na orla da Praia de Copacabana foi surpreendido pelo vendaval.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento dos praticantes de SUP. Segundo a corporação, 48 pessoas necessitaram de socorro dos guarda-vidas e dos operadores de embarcações de resgate da corporação. Foram usados motos-aquáticas, lancha e botes para o atendimento. Não há registro, até agora, de atendimentos pela equipe médica do 3° Grupamento Marítimo (3° GMar – Copacabana).
Bombeiros resgatam pessoas que faziam stand up paddle em Copacabana
Em entrevista ao “Bom Dia Rio”, da TV Globo, uma aluna contou que o grupo em que estava foi surpreendido pelos fortes ventos, e que o retorno para a areia foi chefiado pelo instrutor que os acompanhava, ao garantir que todos estavam em segurança. Bombeiros deram suporte.
Há previsão de novas rajadas de ventos, variando de moderados a forte, nesta manhã e à tarde, principalmente na faixa litorânea, mas também chegando a áreas mais interioranas, como Região Serrana e Norte Fluminense.
Nas próximas horas também haverá aumento da nebulosidade, com previsão de chuva fraca e isolada a partir do final da tarde. Serão em formas de pancadas, seguido por períodos chuvosos. Os termômetros também vão variar e terão declínio, o que será acentuado nos próximos dias. Nesta segunda-feira, a temperatura varia de 20°C a 28°C.
— Os efeitos já começaram a aparecer ontem, com o calorão e as fortes rajadas de vento, típicos em dias que antecedem a chegada de uma frente fria. Nas próximas horas, o tempo começa a virar, céu permanece mais encoberto e haverá condições para pancadas de chuva sobre a região do Grande RJ, que variam entre fraca e moderada intensidade. O dia começou bastante abafado também, mas os termômetros já não devem subir tanto assim — diz o meteorologista da Climatempo, Vitor Takao.
Na quarta-feira será a passagem da frente fria pelo estado. O céu ficará nublado a encoberto. A chuva pode ganhar força em algumas regiões. Na capital, o dia começa com previsão da garoa, e aumenta a intensidade à tarde e à noite.
— As pancadas podem vir localmente fortes, sim, já nesta quarta-feira, com risco de episódios mais intensos, não sendo descartados eventuais temporais, na Região Serrana — destaca Vitor Takao.
A queda mais acentuada de temperatura começa na quarta-feira, com previsão de mínima de 19°C e de máxima de 23°C. Na quinta desce ainda mais, com mínima de 18°C e máxima de 20°C. Os dados são da Climatempo.
— O tempo vira hoje na capital, e as instabilidades seguem atuando sobre a região até o fim de semana. As temperaturas começam a cair já a partir de amanhã, e seguem baixas até o fim da semana — diz o meteorologista.
Na sexta-feira, o sol volta a ganhar espaço, com redução da nebulosidade. As temperaturas sobem gradualmente. A chuva diminui antes de voltar a ganhar força na próxima semana.
— A frente fria já deve começar a perder influência lá para 5A e 6A. O problema é que teremos outros sistemas meteorológicos atuando na atmosfera, que vão sustentar essas instabilidades na região. E aí a chuva volta a ganhar força novamente lá para a outra semana, quando teremos outra frente fria avançando aqui sobre o sudeste — diz Vitor Takao.