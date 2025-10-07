Gaby Spanic
“Obrigada, meu amor. Mas não pode esquecer o que ele fez. Como mulher, apoiei a Carol, a Tàmires, a Maria… Nos apoiamos”, pontuou a atriz.
Na ocasião, ela explicou sobre sua saída da dinâmica: “Eu quis sair, queria gritar, mas o que fiz foi chorar, chorar, chorar pra desafogar alguma coisa que eu tinha dentro de mim. É uma pessoa que quer ganhar com suas mentiras. Em tudo que fala e faz é com sua mente enferma.”
“E você tem que ser forte, porque nem sempre o que a gente quer, acontece naquele momento. Leva-se um tempo. Então, vai se levar um tempo até ele sair[…] Então aguarde que o tempo vai chegar. Seja forte pra ter paciência de aguentar até lá”, aconselhou Dudu.
Gaby ainda se mostrou incrédula pela quantidade de pessoas que apoia Fernando na casa. “Por que ele não se mete com homem?”, questionou a atriz.
“Porque ele não grita com Nizam e com os outros homens? Ele não tem coragem”, comentou Tàmires.
Entenda por que Gaby se retirou
Gaby Spanic sumiu repentinamente durante uma dinâmica de A Fazenda 17 e levantou suspeitas de desistência. A brincadeira vai ao ar nesta segunda, mas foi exibida pelo streaming do canal ontem ao vivo.
Na dinâmica, os peões precisaram apontar quem deveria pedir para sair do programa e bater o sino.
Fernando Sampaio
embates com Gaby
Ao se defender, Gaby disse ser
vítima de xenofobia
Fernando tentou interrompê-la prometendo processá-la, e a atriz defendeu seu espaço aos gritos. “Eu estou falando! É a minha vez de falar! Feche sua boca e respeita as mulheres. Você não se mete com homens. Você só se mete com mulheres. Você é um provocador, um agressivo! Estou sendo perseguida por um homem como esse […] Eu nunca, jamais, falei que eu passava fome nesta casa.”
Após ela dizer que Fernando é quem deveria bater o sino e ser chamada por Michelle, ela sumiu da dinâmica, levantando suspeitas de desistência.
“Acho que ela tá passando mal”, disse Carol, mas Nizam acreditou que ela tivesse desistido. “Acho que ela saiu fora. Acho que ela foi embora, gente”, comentou.
Algum tempo depois, Gaby voltou para a dinâmica aos prantos e foi acolhida por participantes na casa.