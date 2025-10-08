Durante uma dinâmica de ‘A Fazenda’, o ator Fernando Sampaio acusou Gaby Spanic de ter sido expulsa de um reality show no México. Saiba a verdade sobre o caso!
Uma das protagonistas de ‘A Fazenda 17‘, Gaby Spanic é uma velha conhecida do público brasileiro por ter brilhado em ‘A Usurpadora‘. Atualmente com 51 anos, a atriz cujo antes e depois causa na web, já participou do reality show ‘La Casa de Los Famosos‘, no México, em 2021.
E foi justamente essa participação que causou acusações polêmicas no reality show da Record TV, vindas do ator Fernando Sampaio. Durante uma discussão com Gaby Spanic, o ator afirmou que a atriz venezuelana teria sido expulsa do reality show mexicano, o que não era verdade, mas causou um imenso burburinho na web.
Depois que o assunto se alastrou, a equipe de Gaby Spanic explicou que ela não foi expulsa, como alegou Fernando Sampaio, e revelou que a palavra ‘expulsa’ ou ‘despejada’ se deve à eliminação por voto popular. Sendo assim, ela foi a oitava participante a deixar o reality show.
“É importante esclarecer que Gaby Spanic nunca foi expulsa de nenhum reality show. No México, o termo ‘expulsada’ também é utilizado para designar participantes eliminados por votação popular, e não apenas aqueles retirados por quebra de regras. No caso de ‘La Casa de los Famosos’, Gaby foi a oitava eliminada, perdendo por pouca diferença de votos. Portanto, tratou-se de uma eliminação normal dentro da dinâmica do programa, e não de uma expulsão”, esclareceu a equipe da estrela.
Após discussão, web teme desistência de Gaby Spanic de ‘A Fazenda 17’
A acusação de Fernando Sampaio se deu nos últimos dias durante uma dinâmica de apo…
