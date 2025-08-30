O Ministério Público do Paraná, por meio dos núcleos de Umuarama e Cascavel do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu nesta quinta-feira, 21 de agosto, um mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Arayú, a qual apura os crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas na região de Umuarama.
Áudio do promotor de Justiça Guilherme Franchi da Silva Santos
A ordem foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Umuarama e cumprida em Cascavel. Durante o cumprimento da medida, foram apreendidos aparelhos celulares e anotações, que serão periciados e poderão servir como elementos de prova para a investigação. Além disso, um investigado, foragido da justiça, foi preso por força de um mandado de prisão expedido e pendente de cumprimento.
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4226