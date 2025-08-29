O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Francisco Beltrão, deflagrou nesta sexta-feira, 22 de agosto, a segunda fase da Operação Tanque Cheio, que apura possíveis crimes relacionados à compra de combustíveis pela Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, no Centro Sul do estado. Foi cumprido, em Quedas do Iguaçu, um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, que ocupa o cargo de diretor da Câmara de Vereadores do Município.
Durante o cumprimento da medida, foram apreendidos R$ 35 mil em espécie, um celular e uma munição irregular. O material será periciado e analisado, assim como os demais itens apreendidos na fase anterior das apurações. Além da ordem judicial de busca e apreensão, foi deferido pelo Juízo o afastamento do diretor de suas funções, impedindo a continuidade da utilização do cargo público para a prática de crimes.
Superfaturamento – O mandado judicial cumprido nesta sexta-feira decorre de diligências realizadas na primeira fase da operação, realizada no dia 13 de agosto, quando foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Os elementos de prova colhidos naquela oportunidade apontam que o diretor da Casa Legislativa é quem, atualmente, gerencia a frota de veículos oficiais e também a distribuição de combustível entre vereadores e particulares que não integram o Legislativo local.
A investigação do Gaeco começou em abril de 2023, a partir do recebimento de informação anônima sobre superfaturamento de notas fiscais da Câmara. A partir disso, diligências preliminares foram realizadas e confirmaram irregularidades na aquisição de combustível, como, por exemplo, um consumo não condizente com a realidade local.
