O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta terça-feira, 26 de agosto, a segunda fase da Operação Fox, que apura o possível envolvimento de agentes de segurança pública do município de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, com o tráfico de drogas na cidade.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um dos investigados, que atuava como suposto operador financeiro de uma organização criminosa em Araucária. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de Araucária e cumpridas em um endereço residencial no bairro Iguaçu e em um endereço comercial na Vila Nova, ambos no município.
De acordo com as investigações, o alvo desta etapa teria atuado como elo financeiro dos criminosos, com movimentações bancárias que alcançaram montante superior a R$ 7 milhões em um período de aproximadamente um ano e meio. Além disso, foram identificadas dezenas de transferências para um agente público do município de Araucária e vínculos financeiros com pessoas investigadas por tráfico de drogas, reforçando a hipótese de atuação no núcleo financeiro da organização.
Matéria anterior
05/06/2024 – Gaeco deflagra duas operações simultâneas voltadas a coibir o tráfico de drogas com o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em Araucária
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264