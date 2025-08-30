O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu nesta quinta-feira, 21 de agosto, quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados a indivíduos investigados por suposta participação em milícia privada, extorsão, ameaça e falsidade ideológica. O grupo atuaria principalmente na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).
O cumprimento das medidas ocorreu no âmbito da Operação Paralelo – uma referência à formação de grupo armado com a intenção de exercer um poder de polícia paralelo e ilegal. Os mandados foram expedidos pela Vara de Auditoria da Justiça Militar e pela Central de Garantias Especializadas, sendo que, entre os alvos das buscas, há um policial militar.
A investigação foi iniciada a partir de relatos das vítimas, apontando para cobranças extrajudiciais coercitivas com uso de violência extrema, apropriação de bens e coação para assinatura de confissão de dívida.
