O Galaxy Watch 7 BT 40 mm está em promoção imperdível com 61% de desconto no AliExpress. O smartwatch com preço original de R$ 2.499 sai por apenas R$ 971 no Pix com o cupom MARCA12. Entre os destaques, o relógio possui inteligência artificial e integração entre apps do Google e da Samsung.
O wearable é equipado com 13 sensores LED, entre eles o BioActive, que monitoram dados referentes a atividades físicas e saúde. Inclusive, alguns sensores avançados como ECG, SpO2 e temperatura da pele. A inteligência artificial ligada ao Galaxy AI é capaz de analisar o histórico de frequência cardíaca e a qualidade geral do sono.
O Galaxy Watch 7 (40 mm) tem uma tela Super AMOLED de 1,3 polegada e brilho máximo de 2.000 nits para visualizar o painel mesmo sob luz intensa. Em design e construção, o painel é revestido por Cristal de Safira, enquanto a caixa é feita de alumínio Armor. Materiais resistentes e que asseguram durabilidade contra quedas e arranhões.
A bateria de 300 mAh tem suporte a carregamento sem fio de 10 W. Como recursos de conectividade o smartwatch apresenta conexões Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual-band, NFC e GPS de dupla frequência, proporcionando maior precisão ao ar livre.
O conjunto de hardware é composto pelo chip Exynos W1000 (3 nm), 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno. Já em software, é integrado pelo sistema operacional Wear OS 5 com One UI Watch 6, permitindo acesso ao ecossistema de apps do Google e da Samsung.
O Galaxy Watch 7 BT 40 mm em oferta por R$ 971 no Pix e resgate do cupom MARCA12 tem resistência militar MIL-STD-810H e certificação IP68, suportando imersão em água por até 50 metros de profundidade.
Aviso de ética: ao clicar em um link de afiliado, o preço não muda para você e recebemos uma comissão.