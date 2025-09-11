Aracaju

Galvão Bueno será a voz da Copa do Mundo de 2026 no SBT. O narrador e apresentador fechou uma parceria e fará partidas da seleção brasileira, finais e jogos importantes do torneio, que vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá.

Estamos com problemas para exibir o conteúdo do artigo. Ative o JavaScript nas configurações do seu navegador.



Foto de Outro Canal

Cobre diariamente os bastidores das novelas, do telejornalismo e da mídia esportiva. Tem como titular o jornalista Gabriel Vaquer

Source link