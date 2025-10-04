Na noite desta quinta-feira (02), moradores do bairro Cancelli, em Cascavel, viveram momentos de apreensão após o aparecimento de um gato selvagem no motor de um caminhão estacionado na Rua Naipi. O episódio mobilizou equipes da Polícia Militar (PM).
Segundo relatos, o animal foi localizado por populares, que imediatamente acionaram as autoridades com suspeita de que poderia ser uma onça. A presença do filhote causou susto entre os moradores da região, que acompanharam a movimentação das equipes.
A Polícia Militar esteve no local para garantir a segurança durante o atendimento da ocorrência.