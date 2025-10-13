Decreto publicado no Diário Oficial antecipa a comemoração da data em 2025
O Governo do Distrito Federal publicou, nesta quinta-feira (9), o Decreto nº 47.794, que altera o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2025. A nova norma antecipa para 27 de outubro a comemoração do Dia do Servidor Público, originalmente celebrado em 28 de outubro.
Com a mudança, o dia 27 será considerado ponto facultativo em todo o Distrito Federal, garantindo aos servidores o tradicional momento de reconhecimento pela dedicação e compromisso com o serviço público.
A publicação altera o Decreto nº 46.716, de 2 de janeiro de 2025, que havia definido o calendário de feriados e pontos facultativos do ano.
A decisão foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha e passa a valer a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do DF.