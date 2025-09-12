Na noite desta quarta-feira (3) os socorristas do Siate foram acionados para atender vítimas de um acidente de trânsito na região do Bairro Maria Luiza.
Os socorristas prestaram atendimento a duas pessoas na Avenida Carlos Gomes, sendo um jovem de 25 anos e uma mulher de 29, gestante. Ambos estariam em uma moto, quando colidiram em um carro.
Quando a reportagem chegou os veículos já haviam sido removidos.
O rapaz sofreu fratura exposta no dedo. As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Universitário para receberem novos cuidados.