A PlayStation Studios e a Sony Music Masterworks anunciaram uma Listening Party oficial para a trilha sonora de Ghost of Yōtei. O evento online, com duração de 60 minutos, acontecerá na quarta-feira, 15 de outubro, às 21h (horário de Brasília). A transmissão será realizada nos canais oficiais da PlayStation (YouTube e Twitch) e oferecerá comentários exclusivos, histórias dos bastidores e detalhes sobre a produção da trilha sonora do game.
O evento contará com quatro participantes da equipe musical do jogo, cada um oferecendo sua perspectiva e contribuição pessoal sobre o processo criativo por trás da música e dos personagens que trazem Atsu e o mundo aberto de Ezo à vida.
Vão participar do evento Toma Otowa, compositor de filmes e jogos multipremiado; Jason Connell, diretor de criação em Ghost of Yōtei e diretor de criação e de arte em Ghost of Tsushima; Rev. Dr. Bradley D. Meyer, diretor de áudio na Sucker Punch, com mais de 27 anos de experiência em áudio de jogos; e Erika Ishii, uma figura conhecida em jogos, animação e comédia. Ela estrelou como Rook, personagem principal em Dragon Age: The Veilguard, Sektor em Mortal Kombat 1, Valkyrie em Apex Legends e dá vida à protagonista de Ghost of Yōtei.
A trilha sonora original de Ghost of Yōtei, composta por Toma Otowa, já está disponível nas principais plataformas de streaming. Esta odisseia sinfônica narra a profundidade do que Atsu perdeu e sua jornada para se tornar quem ela escolheu ser.
Para mais informações, visite o blog oficial da PlayStation: Link
