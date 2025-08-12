A sétima edição da Gincana dos Servidores de Cascavel encerrou com um resultado expressivo e solidário: mais de 11.400 itens, entre agasalhos, cobertores, calçados e outros donativos, foram arrecadados e já começaram a ser distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade na cidade. A ação, que combina o espírito competitivo entre as secretarias municipais com o compromisso social, mobilizou milhares de servidores públicos e reforçou o papel da Prefeitura no enfrentamento das baixas temperaturas.

O prefeito, Renato Silva, definiu a campanha como uma “brincadeira séria e construtiva”, capaz de mobilizar servidores e gerar um impacto real para a população mais vulnerável. “Foi uma forma de envolver as pessoas e fazê-las sentir que pertencem a um projeto tão importante, que vai aquecer o corpo e o coração de quem realmente precisa. Minha gratidão a todos os servidores que participaram e continuam ajudando a fazer de Cascavel um município exemplar”.

O evento, realizado ao longo de quase dois meses, envolveu diretamente às secretarias do município, com destaque para a Secretaria de Cultura e o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel), que juntos conquistaram o primeiro lugar na competição. Para a secretária de Cultura, Beth Leal, mais do que vencer a gincana, o objetivo maior foi alcançado: ajudar quem mais precisa. “Estou muito feliz de fazer parte dessa equipe. Essa campanha promovida pelos servidores mostra que, juntando cada um um pouquinho, conseguimos um resultado tão significativo para auxiliar nossos irmãos mais vulneráveis”.

Além da arrecadação, a mobilização interna também foi destacada. Segundo a secretária Beth, a equipe fez cálculos, organizou estratégias e contou com o engajamento diário dos servidores. “Um ajudava o outro para aumentarmos a arrecadação. É claro que ganhar é bom, mas o verdadeiro prêmio é ver essas doações chegando para quem realmente precisa”.

Os itens arrecadados foram encaminhados ao Provopar, responsável pela triagem e distribuição para famílias em situação de vulnerabilidade em Cascavel. De acordo com a coordenadora da instituição, Neia Alberton, o impacto da campanha foi imediato e fundamental diante da chegada do frio. “A demanda dobrou nos últimos dias. São milhares de pessoas que recorrem ao Provopar buscando roupas, calçados, cobertores, e essa ação faz total diferença. Aquece o corpo de quem precisa e também o coração de quem faz a doação”, destacou.

A preocupação em atender rapidamente quem sofre com as baixas temperaturas também foi lembrada pela encarregada do setor de Treinamento e Desenvolvimento, Laura Torres da Rosa. Ela participou da organização do evento e reforçou o caráter social da iniciativa. “Hoje é a coroação do nosso trabalho. Sabemos que o frio não espera, por isso, tudo já foi encaminhado ao Provopar. Conseguimos, inclusive, atender aquelas primeiras ondas de frio que chegaram, com muitos cobertores, mantas e casacos”, explicou Laura.

A campanha Aquece Cascavel, realizada pela primeira-dama Odina Silva, também foi beneficiada pelas doações recebidas durante a gincana, fortalecendo o impacto social da ação. “Fiquei muito feliz com esse movimento dos nossos servidores, eu não conhecia e hoje posso dizer que eles estão de parabéns, é uma alegria saber que os nossos servidores estão também preocupados. A gincana vai sempre mover as pessoas a querer ganhar, a querer fazer melhor, e essa disputa entre eles é muito valorosa e muito bem-vinda, porque se torna um momento de lucro para quem precisa”, detalha a primeira-dama.

O secretário Planejamento e Gestão, Fernando Scalon, lembrou que a ação faz parte da Política de Valorização do Servidor Municipal, implantada em 2018. “É uma disputa entre secretarias, mas sempre saudável, com o resultado final de ajudar quem está em situação de vulnerabilidade. Aquece o corpo de quem precisa e o coração de quem se doa”, disse o secretário, lembrando também que o engajamento dos servidores reflete o compromisso diário com a população.

A sétima edição da Gincana dos Servidores de Cascavel termina deixando mais de 11 mil motivos para a cidade se orgulhar. Além dos números, fica o exemplo de solidariedade e união, em um inverno que ainda promete ser rigoroso, mas que já está um pouco mais aquecido, graças ao gesto de cada servidor público que fez a diferença.