Emissora joga holofotes na concorrência ao apelar a piadas fracas para vangloriar sua audiência
14 out
2025
– 12h26
(atualizado às 12h26)
Ninguém precisa ser um intelectual para saber que a autoironia é bem mais inteligente e interessante do que tentar desprezar o concorrente.
No evento Upfront, em que apresentou ao mercado publicitário as novidades da programação de 2026, a Globo caiu na armadilha de tentar debochar de programas ‘rivais’ para se valorizar.
Não precisava, ficou feio.
Ao anunciar a segunda temporada do ‘Chef de Alto Nível’, a ,mentora e chef Renata Vanzetto cutucou a tradicional competição gastronômica da Band.
“Pra vocês terem noção, um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do ‘MasterChef’ juntas.”
Quem escreveu o texto lido por ela ignorou que o sucesso de um programa de TV não se mede apenas pelos números aferidos pela Kantar Ibope.
Hoje, o melhor termômetro é o engajamento nas redes sociais, onde o ‘Chef de Alto Nível’ foi muito mais criticado do que elogiado.
Ainda que os índices do ‘MasterChef Brasil’ estejam decadentes, a atração continua a ter uma legião de fãs e merece respeito por ter ‘inspirado’ competições semelhantes desde 2014. Algumas, meras cópias pioradas.
Aliás, a Globo tentou ter seu ‘MasterChef’ em horário nobre com o ‘Mestre do Sabor’. O resultado foi amargo. A conferir se o ‘Chef de Alto Nível’ atenderá às expectativas.
Na nova fornada de episódios, precisa corrigir o maior erro: relegar Ana Maria Braga a um papel coadjuvante. Ela não merece ser escalada apenas para atrair grandes anunciantes.
Outro momento equivocado do Upfront foi o ataque do humorista Eduardo Sterblitch comparando a atual novela das 21h da Globo com ‘Beleza Fatal’, da HBO Max.
“A média de ‘Vale Tudo’ é de mais de 29 milhões de espectadores por dia, sem contar quem vê no Globoplay. O recorde daquela, daquela ‘beleza’ de novela lá da Bebel da 25 de Março, é de menos de 2 milhões. É triste.”
Sim, é triste ver a emissora mais poderosa do país menosprezar o sucesso inquestionável de uma produção de streaming que empolgou a internet no primeiro semestre, enquanto ‘Mania de Você’ agonizava em recorde negativo no Ibope.
Deselegante se referir de maneira pejorativa à personagem Lola, vilã tão amada quanto Odete Roitman, respingando na atriz Camila Pitanga, com tantos serviços prestados à teledramaturgia da Globo.
Já que estamos no campo das comparações, vale destacar que a grande aposta do Globoplay este ano, a novela ‘Guerreiros do Sol’, não chegou nem perto da popularidade digital de ‘Beleza Fatal’, produzida com bem menos verba.
Por fim, houve uma ironia feita por William Bonner. “No ano que vem, a Fórmula 1 está na Globo. Vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Por que saiu da Globo…”
O mais importante apresentador de telejornal da história da Globo não merecia ser obrigado a fazer uma piada ruim diminuindo a Band, que transmitiu as últimas cinco temporadas do campeonato automobilístico. Curiosamente, foi na Band onde ele teve a primeira chance na TV. A vitrine onde a Globo o viu.
Apresentador da Band em Goiânia e locutor esportivo, Teo José reagiu. “É, esta emissora (a Globo) mudou mesmo. Tem gente que, além da ética, perdeu o respeito. Triste fim”, postou.
Soberba global à parte, o que a emissora apresentou de novidade no UpFront?
Eliana com programa aos domingos (girando em torno do que já fez na Record e no SBT), a novela sertaneja ‘Coração Acelerado’ (a emissora desesperada atrás do público conservador), microdramas com episódios de 1 minuto e meio (reproduzindo o que é bem-sucedido em plataformas como Kwai e ReelShort) e ‘BBB’ com ex-participantes (ideia requentada da 13ª edição).
Sobraram provocações, faltaram surpresas empolgantes.