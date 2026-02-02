'Gold card': Rapper Nicki Minaj, agora 'fã nº 1' de Trump, exibe novo visto dos EUA para ricos; como funciona?

    • Author, Paul Glynn
    • Role, Repórter de cultura, BBC News

A rapper Nicki Minaj, nascida em Trinidad e Tobago, se declarou na quarta-feira (28/1) “fã n° 1” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ela também mostrou o seu “gold card de Trump“, que oferece residência permanente no país e um caminho para obter a cidadania americana.

Trump chamou a estrela ao palco em Washington, quando ela anunciou seu apoio ao chamado programa “Contas de Trump”, que oferece fundos fiduciários para crianças.

Antes crítica das duras políticas de imigração do presidente, Minaj vem elogiando sua liderança nos últimos anos. Ela emigrou para os Estados Unidos com seus pais, quando era criança.

Sua manifestação vem em uma época de protestos no país, depois que agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) mataram dois cidadãos americanos em incidentes separados: Renée Nicole Good, no dia 7, e Alex Pretti, em 24 de janeiro.



