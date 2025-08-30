Montagem do presidente Donald Trump de terno azul ao lado de Kamala Harris em um microfone

Legenda da foto, Como ex-vice-presidente, Harris tinha direito, por lei, a receber seis meses de segurança após deixar o cargo, período que havia sido prorrogado por mais um ano

    • Author, Bernd Debusmann Jr e Courtney Subramanian
    • Role, Da BBC News em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a proteção do Serviço Secreto para Kamala Harris, que havia sido estendida por Joe Biden antes de deixar o cargo, segundo um de seus assessores.

Como ex-vice-presidente, Harris tinha direito, por lei, a receber seis meses de segurança após deixar o cargo em janeiro, período que venceria em julho.

Sua proteção havia sido silenciosamente prorrogada por mais um ano por uma diretriz assinada por seu ex-chefe, mas foi revogada por Trump em um memorando datado desta quinta-feira (28/8), segundo o documento visto pela BBC.

A decisão ocorre pouco antes de Harris iniciar uma turnê nacional de divulgação do livro 107 Days (107 Dias, em português) — uma memória de sua breve e, em última análise, malsucedida campanha presidencial de 2024.

