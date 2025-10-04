1
Nuevo Los Cármenes
1Luca Zidane
Aitor Fraga1
2Pau Casadesús
Alberto Dadie22
22Baïla Diallo
Unax Agote23
4Rubén Alcaraz
Gorka Gorosabel16
5Manu Lama
Peru Rodríguez5
28Oscar Naasei Oppong
Jon Balda3
20Sergio Ruiz
Mikel Rodriguez8
8Pedro Alemañ
Tomás Carbonell14
19Jorge Pascual
Ekain Orobengoa9
7Alex Sola
Gorka Carrera18
17Souleymane Faye
Job Ochieng11
Suplentes
13Ander Astralaga
Theo Folgado32
34Íker García
Eneko Astigarraga27
3Diego Hormigo
Iker Calderon37
24Loïc Williams
Alex Lebarbier6
14Manu Trigueros
Lander Astiazarán17
18Martin Hongla
Jon Garro29
23Luka Gagnidze
Jon Eceizabarrena30
10Mohamed Bouldini
Daniel Díaz7
11José Arnáiz
Arkaitz Mariezkurrena10
21Pablo Sáenz
Alex Marchal19
26Sergio Rodelas
Sydney Osazuwa20
33Samu Cortés
Darío Ramírez26
Entrenador
José Rojo Martin
Jon Ansotegi
Buenas tardes y bienvenidos a la narración, en directo, del partido de fútbol de la LaLiga HyperMotion que enfrenta al Granada contra el Real Sociedad B correspondiente a Jornada 8. Desde Mundo Deportivo, te ofrecemos toda la cobertura minuto a minuto, la previa, las alineaciones, las mejores jugadas y goles del encuentro y el resultado con todas las reacciones al post match.
El partido se disputa sábado 04 de octubre de 2025 a las 21:00 en el Nuevo Los Cármenes. ¡Disfruta del mejor fútbol en vivo, en la web de Mundo Deportivo!