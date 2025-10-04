Formación: 433 Campo de juego LaLiga HyperMotion
Local Granada

Nuevo Los Cármenes

Visitante Real Sociedad B

1Luca Zidane

Aitor Fraga1

2Pau Casadesús

Alberto Dadie22

22Baïla Diallo

Unax Agote23

4Rubén Alcaraz

Gorka Gorosabel16

5Manu Lama

Peru Rodríguez5

28Oscar Naasei Oppong

Jon Balda3

20Sergio Ruiz

Mikel Rodriguez8

8Pedro Alemañ

Tomás Carbonell14

19Jorge Pascual

Ekain Orobengoa9

7Alex Sola

Gorka Carrera18

17Souleymane Faye

Job Ochieng11

Local Granada

Suplentes

Visitante Real Sociedad B

13Ander Astralaga

Theo Folgado32

34Íker García

Eneko Astigarraga27

3Diego Hormigo

Iker Calderon37

24Loïc Williams

Alex Lebarbier6

14Manu Trigueros

Lander Astiazarán17

18Martin Hongla

Jon Garro29

23Luka Gagnidze

Jon Eceizabarrena30

10Mohamed Bouldini

Daniel Díaz7

11José Arnáiz

Arkaitz Mariezkurrena10

21Pablo Sáenz

Alex Marchal19

26Sergio Rodelas

Sydney Osazuwa20

33Samu Cortés

Darío Ramírez26

Local Granada

Entrenador

Visitante Real Sociedad B

José Rojo Martin

Jon Ansotegi

Buenas tardes y bienvenidos a la narración, en directo, del partido de fútbol de la LaLiga HyperMotion que enfrenta al Granada contra el Real Sociedad B correspondiente a Jornada 8. Desde Mundo Deportivo, te ofrecemos toda la cobertura minuto a minuto, la previa, las alineaciones, las mejores jugadas y goles del encuentro y el resultado con todas las reacciones al post match.

El partido se disputa sábado 04 de octubre de 2025 a las 21:00 en el Nuevo Los Cármenes. ¡Disfruta del mejor fútbol en vivo, en la web de Mundo Deportivo!



