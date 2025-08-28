Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo (24), por volta das 15h50, na rodovia PRC-280, no trecho entre Renascença e Vitorino. A colisão envolveu dois automóveis VW/Polo, um Hyundai/Creta e um caminhão que tracionava uma carreta.
O Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão e a equipe da Concessionária EPR Iguaçu foram acionados para prestar atendimento às vítimas. Um casal que ocupava o Hyundai/Creta sofreu ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico. Não houve registro de feridos entre os ocupantes dos outros dois automóveis e do caminhão.
A 6ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual compareceu ao local para registrar a ocorrência. Durante o atendimento, a rodovia precisou ser totalmente interditada, causando interrupção no tráfego.
De acordo com informações, os veículos envolvidos ficaram destruídos, evidenciando a força do impacto.
As informações são do PP News.