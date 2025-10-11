Atividade deste sábado será transmitida com exclusividade no canal do Tricolor
10 OUT 2025 18:16
O Grêmio abre a sua casa neste sábado, às 11h, para os torcedores acompanharem de perto o jogo-treino da equipe diante do Brasil de Pelotas, na sua preparação com foco na sequência do Campeonato Brasileiro.
A GrêmioTV anuncia a transmissão exclusiva em imagens ao vivo, direto da Arena do Grêmio, a partir das 10h30, trazendo os detalhes do elenco gremista, já projetando o próximo duelo no Brasileirão, com o São Paulo.
A apresentação será de Rodrigo Fatturi, com os comentários do ídolo Mazaropi e reportagens de Márcio Neves. Acompanhe a atividade direto pelo link abaixo.