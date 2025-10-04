+3 PONTOS!

Mosqueteiras fizeram 2 a 0, fora de casa, na penúltima rodada do Estadual

04 OUT 2025 19:07

Na tarde deste sábado, 4, as Mosqueteiras venceram o Brasil de Farroupilha, por 2 a 0, no Estádio das Castanheiras, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho Feminino. Os gols gremistas foram de Gisele e Kim Campos.

Antes da bola rolar, as atletas entraram em campo com a camisa “Protocolo Zero: Fim de Jogo para o Racismo”, uma campanha da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) em parceria com a Odabá (Associação de Afroempreendedorismo).

Para o confronto, as Mosqueteiras estrearam o novo uniforme em alusão ao Outubro Rosa. A iniciativa é uma parceria do Clube com a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama).

Já classificado para a próxima fase do Gauchão Feminino, o Grêmio entrou em campo determinado a conquistar mais três pontos fora de casa e seguir na liderança do campeonato. A partida começou equilibrada, com as equipes se estudando e disputando a posse de bola.

No primeiro minuto de jogo, Emmily Karla cobrou escanteio para o Brasil de Farroupilha direto na área. A zagueira Karol Arcanjo afastou parcialmente, Ingrid aproveitou a sobra para finalizar e Raissa fez a defesa.

Aos oito minutos, Dani Barão cobrou o lateral curto para Pini, recebeu de volta e cruzou com precisão na área. Entre duas defensoras, Gisele concluiu de cabeça para o fundo das redes: 1 a 0 para o Tricolor!

As Mosqueteiras seguiram pressionando. No minuto seguinte, Gisele passou para Giovaninha, que avançou pela direita e arriscou de fora da área para a defesa da goleira adversária. Aos 18, Ju Góes tentou o empate levantando a bola na área, mas Raíssa defendeu com tranquilidade.

O Grêmio buscava ampliar o marcador em Farroupilha. Aos 25, Tayla lançou na área e Giovaninha tentou o cabeceio, mas a bola saiu pela linha de fundo. Três minutos depois, Emmily Karla cobrou falta para o adversário, passando à esquerda da meta gremista.

Aos 30, Pini levantou bola na área em cobrança de falta. A defesa tirou, mas Amanda Brunner ficou com a sobra e finalizou com desvio.

Na cobrança de escanteio, Pini colocou novamente na área. Karol Arcanjo tentou o chute, a defesa cortou, Gisele tentou de calcanhar, e, na sequência, a própria zagueira gremista arriscou o arremate, mas a goleira afastou o perigo.

As Mosqueteiras voltaram para o segundo tempo sem alterações na equipe. Aos cinco minutos, Dani Barão cobrou lateral, Valeria ajeitou para Giovaninha, que chutou de fora da área e mandou por cima do gol.

No minuto seguinte, Gisele arriscou de longe obrigando a goleira a defender no canto esquerdo. O Tricolor manteve a pressão. Pini levantou a bola na área para Amanda Brunner tentar a conclusão de cabeça.

Aos 14, o Brasil de Farroupilha chegou com perigo. Gabizinha finalizou por cima da meta gremista. No contra-ataque, Giovaninha recuperou a bola da marcação e bateu para o gol, mas saiu pela linha de fundo.

O técnico Cyro Leães fez a primeira substituição aos 20 minutos da segunda etapa: Kim Campos entrou no lugar de Valeria Paula. Logo depois, a chuva começou forte no Estádio das Castanheiras

Aos 26, o árbitro interrompeu a partida por causa do mau tempo. Após sete minutos de paralisação, o jogo foi retomado.

Kika Moreno alçou a bola na grande área e Kim Campos apareceu bem para cabecear no canto direito, ampliando o placar aos 35 minutos: 2 a 0!

Três minutos depois, mais uma substituição na equipe gremista: Pini deixou o campo para a entrada de Shashá. Com o gramado encharcado, o Grêmio passou a administrar o resultado, controlando o ritmo da partida para garantir a vitória sem correr riscos.

Aos 49, Dani Barão avançou em velocidade, cruzou na área para Kim Campos cabecear, mas a goleira fez grande defesa. No rebote, Kika Moreno chutou, saindo direto pela linha de fundo. Fim de jogo: 2 a 0 para as Mosqueteiras!

Com a vitória, o Tricolor se manteve na liderança do Gauchão Feminino, agora com 16 pontos. A equipe volta a campo no próximo sábado, 11, às 15h, para enfrentar o Juventude, no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, pela última rodada da fase classificatória do Estadual.

Fotos: Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA