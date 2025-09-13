Heidenheim e Borussia Dortmund medem forças neste sábado (13), às 10h30 (de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada da Bundesliga. O duelo será realizado no Voith Arena, casa do time mandante.
A partida terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, CazeTV e SporTV, além do tempo real do CNN Esportes.
O Heidenheim, comandado por Frank Schmidt, recebe o Borussia Dortmund de Niko Kovac em busca dos primeiros pontos na competição.
O início de campeonato mostra um cenário bem distinto entre as equipes. O Borussia Dortmund ocupa a 4ª posição com 4 pontos conquistados, fruto de uma vitória e um empate.
Já o Heidenheim vive momento delicado na 17ª colocação, ainda sem pontuar após duas derrotas, tendo marcado apenas um gol e sofrido cinco. O time da casa busca sua primeira vitória na competição para tentar deixar a zona de rebaixamento.
Onde assistir a Heidenheim x Borussia Dortmund
- TV: SporTV
- Streamings: OneFootball e CazeTV
- Tempo real: CNN Esportes
Ficha técnica de Heidenheim x Borussia Dortmund
- Data: 13/09/2025
- Horário: 10h30 (de Brasília)
- Local: Voith Arena
- Rodada: 3ª