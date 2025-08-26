A Polícia Militar, com apoio do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas) segue realizando buscas pela onça-parda que foi avistada na região do Bairro Tropical em Cascavel, porém até o momento, o animal não foi localizado.
Estava previsto mais um sobrevoo nesta tarde, porém, a operação foi cancelada em razão das condições meteorológicas desfavoráveis (fortes ventos e chuva), por isso, as buscas aéreas pelo animal silvestre foram adiadas:
Após informações repassadas por populares ao 190, realizadas novas buscas pela onça, nas proximidades do aeroleve Cascavel, em coordenação com o pessoal do Zoológico Municipal, no período da manhã e no início da tarde, contudo o animal não foi encontrado ainda. Buscas prejudicadas na tarde de hoje em virtude de ventos fortes e início de chuva no presente momento.
Nota BPMOA
A Polícia Militar ainda informou que a localização da onça é uma tarefa difícil, visto que ela possui hábitos noturnos e que, provavelmente, não está mais na área urbana.
Apesar disso, a orientação permanece: caso a população aviste a onça, entre em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, informando a localização exata para facilitar a captura do animal.
As autoridades ressaltam que, se não for encurralada, a onça-parda tende a não apresentar comportamento agressivo em relação às pessoas, no entanto, a cautela deve ser redobrada. Moradores do Bairro Tropical devem manter as residências fechadas, evitando que o animal encontre acesso aos terrenos e casas para se esconder.