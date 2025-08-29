Na manhã deste domingo (24), um homem de 53 anos foi encontrado morto sob o pontilhão da Avenida Minas Gerais, em Apucarana (PR). Segundo informações da Polícia Militar (PM), o corpo foi localizado dentro de um imóvel abandonado.
De acordo com relatos da PM, a vítima foi encontrada por outra pessoa em situação de rua, que solicitou auxílio a um pedestre. Este, por sua vez, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a própria Polícia Militar.
As autoridades informaram que a principal suspeita é de morte natural, já que o corpo não apresentava sinais de violência. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado ao local e deverá realizar exame de necropsia para determinar a causa exata do óbito.
A ocorrência também mobilizou uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), que prestou apoio no atendimento à situação.
As informações são do TN Online.