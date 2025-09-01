A partir de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná, a Vara Criminal de Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, condenou a 56 anos, 1 mês e 6 dias de prisão um homem que estuprou a própria esposa, a cunhada – que é pessoa com deficiência – e a filha, de apenas quatro anos de idade. A condenação pelos crimes de estupro, por duas vezes, e de estupro de vulnerável foi publicada pelo Juízo nesta quarta-feira, 27 de agosto.
Áudio do promotor de Justiça Rafael Pereira
As vítimas e o autor dos crimes moravam na mesma residência, localizada em uma área rural de Bocaiúva do Sul. De acordo com a denúncia oferecida pela Promotoria de Justiça de Bocaiúva do Sul, por diversas vezes ele obrigou a mulher a manter relações sexuais a ameaçando com uma faca. A mesma conduta de ameaça foi adotada pelo réu em duas ocasiões, em relação a cunhada. Com a filha, também por várias vezes, o réu praticou atos libidinosos que caracterizam estupro de vulnerável. Os fatos ocorreram no segundo semestre de 2024 e a denúncia foi oferecida pelo MPPR em janeiro deste ano.
Além da pena de prisão, o Juízo também determinou a destituição do poder familiar do condenado em relação à filha. O réu já estava preso preventivamente e seguirá detido para o cumprimento da pena.
Processo 0000140-74.2025.8.16.0054 (sob sigilo)
