O Tribunal do Júri de Matelândia, no Oeste do estado, condenou a 15 anos, 4 meses e 15 dias de prisão um homem de 28 anos, denunciado pelo Ministério Público do Paraná por homicídio qualificado, ocorrido no dia 7 de janeiro deste ano. Ele matou a vítima – um homem de 27 anos – com disparos de arma de fogo, após desentendimento por conta de um jogo de sinuca.
Áudio do promotor de Justiça André Luiz Querino Coelho
De acordo com as apurações do caso, na noite do crime, os dois estavam em um bar quando, após uma partida de sinuca, se desentenderam. O denunciado então foi até o seu veículo e pegou uma arma de fogo, com a qual efetuou vários disparos contra a vítima, que no momento deixava o estabelecimento.
Na sessão do Tribunal do Júri, realizada nesta quarta-feira, 27 de agosto, o Conselho de Sentença reconheceu as teses sustentadas em denúncia pela Promotoria de Justiça de Matelândia, condenando o réu por homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A pena fixada considerou também a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
O réu já estava preso preventivamente e seguirá detido para o imediato cumprimento da pena.
Processo: 0000067-16.2025.8.16.0115
