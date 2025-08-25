Na madrugada desta quarta-feira (20), um homem de 26 anos foi detido pela Polícia Militar acusado de violência doméstica. O caso ocorreu na Rua Leonardo da Vinci, no bairro Tarumã, região norte de Cascavel.
Segundo a PM, o suspeito agrediu sua companheira, de 25 anos, com socos na frente do filho pequeno que estava na residência. Após ser acionada, a equipe policial foi até o local e realizou a prisão do agressor.
A vítima recebeu atendimento e o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Ele poderá responder por lesão corporal, crime enquadrado na Lei Maria da Penha.