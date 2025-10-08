Um homem de 50 anos foi atacado com um golpe de faca na manhã desta quinta-feira, 2, na Travessa Açaí, bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo informações, ele caminhava pela via quando foi abordado por indivíduos que o confundiram com um ladrão. Durante a abordagem, a vítima foi atingida com uma facada nas costas. Após o crime, os agressores fugiram e não foram mais vistos.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico chegou primeiro e prestou os primeiros atendimentos, constatando que o homem apresentava sinais de embriaguez. Em seguida, foi solicitado apoio de uma unidade de suporte avançado. O paciente foi estabilizado e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.
A Polícia Militar esteve na área, colheu informações com testemunhas e fez buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.
O caso ficará sob investigação da Polícia Civil.