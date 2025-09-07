Um desentendimento seguido de briga terminou com uma pessoa esfaqueada em várias partes do corpo durante a noite desta quarta-feira (03) na região do Bairro Neves, em Ponta grossa. A vítima é um homem de 25 anos, encaminhado ao hospital.
Conforme informações, a discussão iniciou após desentendimentos entre a vítima e o autor das facadas. Segundo relatos, estes desentendimentos eram recorrentes, mas na data de hoje, o autor entrou em vias de fato.
A vítima sofreu golpes de faca nas regiões do pescoço, abdômen, braços e costas. Ele foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), e uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), sendo encaminhado até a Upa Uvaranas.
O autor das facadas fugiu. Conforme informações, ele retornou para sua residência onde pegou um botijão de gás e evadiu-se do local. Suspeita-se que o homem estava acompanhado de uma mulher no momento do ato.
Fonte: Portal aRede, parceiro da CGN