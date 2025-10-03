Na madrugada desta quinta-feira (2), por volta das 3h50min, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo na rodovia PR-495, localizada em área rural do município de Medianeira.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima havia acabado de sair de um estabelecimento quando foi surpreendida por dois veículos. Dos automóveis desembarcaram quatro indivíduos que anunciaram o assalto.
Durante a ação criminosa, a vítima foi violentamente agredida com socos e chutes, vindo a sofrer lesões em decorrência das agressões.
Após o ocorrido, a equipe policial prestou atendimento à vítima, realizou as orientações necessárias e registrou a ocorrência para as devidas providências.
CGN com Polícia Militar