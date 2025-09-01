Na sexta-feira (22), um caso de importunação sexual mobilizou a Polícia Militar no bairro Jardim Panorama, em Toledo. Uma funcionária de um salão de beleza relatou que um homem permaneceu em frente ao estabelecimento, a cerca de 20 metros de distância, praticando atos obscenos sempre que notava movimentação das clientes.
Diante da situação, a vítima acionou a polícia. Quando a equipe chegou ao local, o indivíduo já havia saído, mas, com base nas características informadas, foi localizado a poucos quarteirões dali. Ao ser abordado, o homem, de 26 anos, confessou a prática.
A vítima manifestou interesse em representar contra o autor, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 20ª Subdivisão Policial de Toledo para os procedimentos legais.
Fonte: Portal Nova Santa Rosa