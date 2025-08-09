Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrado no início da noite desta terça-feira (5), no Bairro Alto Alegre, em Cascavel. Segundo informações apuradas, um veículo Ônix seguia pela Rua Fagundes Varela, enquanto uma moto trafegava pela Rua Públio Pimentel. No cruzamento das vias, ocorreu a colisão entre os dois veículos.
O motociclista, um homem de 41 anos, ficou ferido em decorrência do impacto. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas para prestar socorro à vítima, que apresentava contusão no ombro.
Após os primeiros atendimentos no local, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento Tancredo Neves.