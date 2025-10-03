Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 14 horas desta quinta-feira (2) na rodovia PR-281, no trecho que liga os municípios de Chopinzinho e São João, no Sudoeste do Paraná. A colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete Toyota Hilux.
De acordo com informações apuradas, a caminhonete seguia no sentido São João a Chopinzinho quando, ao tentar realizar uma conversão para acessar uma estrada rural, colidiu com a motocicleta que transitava na pista contrária. O impacto resultou em ferimentos graves no motociclista.
Após o acidente, a vítima foi socorrida e encaminhada inicialmente ao Instituto São Rafael. Em seguida, devido à gravidade dos ferimentos, o motociclista foi transferido para um hospital de referência em Pato Branco.
CGN com PP News