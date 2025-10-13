A pedido do Ministério Público do Paraná em Laranjeiras do Sul, no Centro Sul do estado, foi preso preventivamente um homem investigado por ter furtado uma cadela da raça pitbull e praticado zoofilia. A prisão ocorreu na última sexta-feira, 10 de outubro, e nesta segunda-feira, dia 13, a 1ª Promotoria de Justiça de Laranjeiras do Sul ofereceu denúncia criminal contra o investigado, pelos crimes de furto e maus-tratos contra animal.
Áudio do Promotor de Justiça Igor Rabel Corso
De acordo com as apurações, a cadela pertence a um morador que reside na mesma rua do denunciado. Ao saber do furto, o tutor do cão foi até a casa do investigado e o flagrou praticando a violência. Na ocasião ele foi preso em flagrante e agora teve a prisão convertida em preventiva a pedido do MPPR.
Processo: 0004779-82.2025.8.16.0104
