O Tribunal do Júri de Loanda, no Noroeste do estado, condenou a 29 anos e 6 meses de prisão um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por um homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio qualificado. Os crimes ocorreram no dia 8 de outubro de 2019 em Porto Rico, município que integra a comarca.
Na data do crime, o réu, agora condenado, com 31 anos na época, efetuou pelo menos 11 disparos de arma de fogo contra um veículo em que estavam três pessoas em uma via pública da área central da cidade. Uma das vítimas faleceu e as outras duas sobrevieram após receberem atendimento médico. A motivação para os disparos não ficou demonstrada após as apurações.
Na sessão de julgamento, realizada nesta quarta-feira, 1º de outubro, o Conselho de Sentença reconheceu a tese sustentada pela Promotoria de Justiça na denúncia, da ocorrência da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas.
O condenado segue foragido.
Processo nº 0004953-98.2019.8.16.0105
