Familiares identificaram o homem que morreu durante um acidente de trabalho em uma fazenda na Linha São João (Linha Velha), no distrito de Rio de Salto, na tarde deste sábado (12). Trata-se de Celio Luiz Dalmina, de 63 anos de idade.
Os socorristas do Siate de Cascavel foram mobilizados ao local do acidente, mas ao chegarem na comunidade, a vítima já estava em óbito.
Conforme as informações apuradas pela CGN, Celio Luiz estava cortando uma árvore, quando foi atingido por ela. O homem sofreu politraumatismo e não resistiu a gravidade dos ferimentos.
Com muita emoção, familiares e amigos lamentarem a morte de Celio Luiz nas redes sociais:
“Era muito conhecido na região de Rio do salto por ser um homem de caráter e muito honesto, irá deixar muita saudade a todos nós”.
“Que tristeza, era um grande homem, tive a honra de ser seu afilhado, tenho certeza que Deus guardou um bom lugar para ele, que Deus conforte a madrinha e a família”.
“Meus sentimentos Deus conforte toda família eu tou muito triste gosto muito dessa família sempre que nos precisamos ele tava lá pra nos ajudar só tenho tenho te dizer vai com Deus”.