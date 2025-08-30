O Tribunal do Júri de Paranavaí, no Noroeste do estado, condenou um casal denunciado pelo Ministério Público do Paraná por feminicídio tentado qualificado. A pena do homem, que também respondia pelo crime de perseguição (stalking), foi fixada em 25 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, e a da mulher, que respondia também por lesão corporal, ficou em 18 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 4 meses e 10 dias de detenção no regime aberto.
Áudio do Promotor de Justiça Fabio Camargo Neves
O crime foi praticado em 22 de outubro do ano passado, na casa da vítima, que era ex-companheira do homem, de 59 anos. Para a execução do feminicídio, ele contou com a ajuda da atual companheira. Os dois estavam detidos preventivamente e seguem presos para o início imediato do cumprimento das penas.
Sequelas – Segundo a denúncia apresentada pela 3 ª Promotoria de Justiça de Paranavaí, no dia 22 de outubro de 2024, o casal foi até a casa da vítima, no bairro Jardim Fazenda Simone, com o intuito de matá-la. O homem inicialmente agrediu a vítima e, posteriormente, enquanto segurava a ex-companheira, sua atual mulher desferiu contra ela 16 facadas. A vítima não morreu porque recebeu socorro médico rápido, mas ficou com sequelas graves.
A irmã da vítima tentou ajudá-la, mas foi ferida com duas facadas. Os réus fugiram do local, e foram presos no mesmo dia. Na denúncia, o MPPR sustenta que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
Stalking – As investigações apontaram também que o homem perseguia a vítima reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade psicológica, bem como restringia-lhe a capacidade de locomoção, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade, praticando, assim, o crime conhecido como stalking (perseguição). Ele, inclusive, já havia sido condenado por violência doméstica contra a vítima.
Processo 0012190-35.2024.8.16.0130
