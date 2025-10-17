O Tribunal do Júri de Curitiba condenou, na última terça-feira, 14 de outubro, dois homens denunciados pelo Ministério Público do Paraná pelo duplo homicídio de um casal. As vítimas, um homem de 33 anos e sua esposa, de 45 anos, foram mortas dentro da própria casa, onde estavam com os filhos e um neto. O executor foi condenado a 31 anos e 1 mês de prisão, enquanto o partícipe, que levou o atirador até local próximo à casa das vítimas e ficou aguardando seu retorno para dar-lhe fuga, foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão.
Segundo a denúncia, o crime ocorreu na noite do dia 8 de maio de 2023, na Cidade Industrial de Curitiba. O atirador entrou armado na casa das vítimas, mediante arrombamento, em horário de repouso noturno, e baleou o casal. Ambas as vítimas morreram no local. O crime foi motivado por uma dívida relacionada a um acidente de trânsito – uma das vítimas, que era mecânico e havia pego o veículo do autor dos disparos para consertar, envolveu-se em uma colisão, causando danos ao carro, e não houve acordo quanto ao ressarcimento dos prejuízos.
Na sessão de julgamento, que começou na manhã de segunda-feira, 13 de outubro, e foi encerrada na noite da terça, 14 de outubro, o Conselho de Sentença acolheu integralmente as teses sustentadas pela 3ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida, reconhecendo que o crime foi praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas. Os dois homens, que já estavam detidos, agora seguem presos para iniciar o imediato cumprimento da sentença.
Processo nº 0001100-48.2023.8.16.0006
