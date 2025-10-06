Nas últimas semanas, uma série de publicações nas redes sociais têm circulado afirmando que o horário de verão voltaria em 2025, com início em 16 de novembro e término em 15 de março de 2026. No entanto, essas informações são falsas. O governo federal não confirmou a volta do horário de verão este ano.
Em nota oficial, o Ministério de Minas e Energia (MME) esclareceu que a questão do horário de verão é avaliada permanentemente pela pasta, mas não há anúncio de implementação.
Segundo o MME, as condições dos reservatórios de energia estão favoráveis, com evolução dentro da normalidade durante o período seco, mantendo o Sistema Interligado Nacional (SIN) em situação melhor do que no ano passado.
Histórico do horário de verão no Brasil
O horário de verão foi primeiramente adotado em 1931 e passou a ser aplicado de forma contínua a partir de 2008. A prática consistia em adiantar os relógios em uma hora durante o verão, com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica no período da tarde e otimizar o uso da luz natural.
Em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que acabou com a medida, após estudos indicarem que mudanças nos hábitos de consumo da população tornaram o horário de verão menos eficiente.
Hoje, o maior consumo de energia ocorre mais tarde no dia, o que diminui os efeitos positivos que a política pública buscava alcançar.
Projeto de lei em andamento
Paralelamente, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que proíbe a adoção do horário de verão no Brasil.
Na última segunda-feira, a Comissão de Minas e Energia aprovou a proposta, que ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ser votada no plenário da Câmara e, posteriormente, no Senado.
Caso aprovado, o horário de verão será oficialmente proibido no país.
O público deve sempre buscar fontes oficiais antes de compartilhar informações que circulam nas redes sociais.